消防によりますと23日午前11時45分ごろ、名古屋市千種区の名古屋大学で「薬品が爆発した」などと大学関係者から119番通報がありました。化学薬品が入ったビンを片付けていたところ、急に爆発したということで、3人がけがをして病院に搬送されました。けがの程度は分かっていませんが、いずれも意識はあるということです。ビンには「テトロクロロシラン」という薬品が入っていたということで、現場で消防隊が対応にあたっています。