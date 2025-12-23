4番・岡本和真（29）の後釜に座れるか──。“育成放棄宣言”の巨人阿部監督に「せめて石塚裕惺だけは…」の切実な声あふれる巨人は22日、前ロイヤルズ3Aのボビー・ダルベック（30）の獲得を発表。「ポスト岡本」の期待がかかる新助っ人は、「長い歴史と素晴らしい伝統、そして情熱的なファンを持つ球団の一員になれることは、大変光栄です」と球団を通してコメントした。191センチ、102キロの右の長距離砲は、アリゾナ大か