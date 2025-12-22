とちぎテレビ サッカーＪ３の栃木ＳＣで、来シーズンから指揮を執る米山篤志新監督が２２日、県庁で記者会見を開き、意気込みを語りました。 米山監督は宇都宮市出身の４９歳で、現役時代のポジションはディフェンダー。陽南中学校から神奈川県の桐蔭学園に進み、駒澤大学を卒業後、１９９８年に当時のベルディ川崎、現在の東京ベルディに入団。ディフェンダーとして活躍し、その後に名古屋に移籍