徳島市は12月22日、生活保護受給者などの生活困窮者に、賞味期限切れの備蓄食品を配布していたと発表しました。賞味期限切れであることを説明し、同意を得た上で配っていたということですが、市は「不適切な対応だった」として、今後こうした物資の配布自体を中止することも検討するとしています。