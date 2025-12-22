フィギュアスケートの全日本選手権閉幕から一夜明けた２２日、会場の東京・代々木第一体育館で「メダリストオンアイス」が行われた。ペアで優勝し、２６年ミラノ・コルティナ五輪代表に決まった「ゆなすみ」こと長岡柚奈、森口澄士組（木下アカデミー）は「Ｐｕｍｐｉｔｕｐ」を演じた。共にタンクトップスタイルで、森口が力強いリフトを披露。スロージャンプも降り歓声を浴びた。アンコールにも応え、笑顔でファンに