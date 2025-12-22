徳島市が生活困窮者に賞味期限が切れた備蓄食品を支給し、「体調が悪くなった場合は自己責任」とする同意書にサインさせていたことがわかりました。徳島市によりますと、おととし5月から、生活保護の受給者らその日の食料に困っている人合わせて59人に、賞味期限切れのパンやアルファ化米など災害用の備蓄食品を支給していました。その際、「体調が悪くなった場合、自己責任であることを理解しています」という同意書にサインさせ