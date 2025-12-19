アメリカ東部の名門大学で11人が死傷した銃撃事件で、警察は逃走していた容疑者の男が東部ニューハンプシャー州で死亡しているのが見つかったと発表しました。この事件は今月13日、ロードアイランド州のブラウン大学で何者かが銃を発砲し、学生2人が死亡し、9人がけがをしたものです。地元警察は18日、現場から逃走していた男がニューハンプシャー州の倉庫で死亡しているのを発見したと明らかにしました。そばには銃器2丁があり、