ドイツの強豪フランクフルトが現地12月18日、スウェーデンのユールゴーデンから小杉啓太が2026年１月１日付けで加入すると発表した。現在ブンデスリーガ７位のフランクフルトには、堂安律が所属しているほか、U-21チームでは長谷部誠氏がコーチを務めている。小杉は神奈川県鎌倉市出身の19歳。湘南ベルマーレの下部組織で頭角を現すと、2024年３月の高校卒業のタイミングで、Jリーグを経由せずにユールゴーデンへ。いきなり飛