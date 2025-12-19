セットライフエージェンシーは12月15日、2015年〜2025年までの東京都における新築マンションの「価格・発売戸数・人口」 の推移を独自に集計・分析、公開した。東京都の新築マンションの価格・戸数・人口の推移過去10年間の東京23区の新築マンション平均価格の推移を見ると、平均価格は6,732万円から1億5,313万円と、わずか10年で2.27倍上昇した。特に2023年は、+39.43%と上昇率が突出しており、平均価格は一気に8,236万円から1億1