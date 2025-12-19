「週刊少年サンデー」連載中の大人気 “後日譚” ファンタジーである『葬送のフリーレン』(原作：山田鐘人、作画：アベツカサ)の最新刊となる第15巻が2025年12月18日に発売された。『葬送のフリーレン』は、2020年の連載開始より、またたく間に読者の熱烈な支持を得て、2023年秋からスタートしたTVアニメ放送は「フリーレン構文」「タイトル回収」「もう付き合っちゃえよ」などの関連トピックが次々とSNSトレンド入りするほど盛り