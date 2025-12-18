香川県三豊市で市議会議員による職員へのハラスメント行為があったとされる問題で、この市議に対する辞職勧告決議案がきのう（17日）の議会で可決されました。 この問題は、今年9月、横山強市議が議場内で職員の用意した答弁書を目の前で破り、侮蔑的な発言を繰り返したなどの行為について、山下昭史市長が議会に調査を求めていたものです。 第三者委員会は、事実関係の調査や関係者への聞き取りなどを行った結果、一部の行為が