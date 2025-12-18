俳優のファーストサマーウイカ（35）が17日に放送された日本テレビ系「上田と女が吠える夜」2時間SP（後9・00）に出演。結婚して良かったと思うことを明かした。「令和の婚活に吠える夜」のテーマで、独身女性が集結。その中で15年に一般男性と結婚していたことを発表したウイカは「結婚はいいですよ!本当にして良かったと思います」と切り出した。その理由について「私、自慢なんですけど…友達と旅行に行ったことが一度も