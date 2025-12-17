今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）高官発言などが注目されそうだ。予想レンジは１ドル＝１５５円００～１５６円００銭。 今日は、夕方の欧州時間にかけ１５５円台半ばへのドル高・円安が進行した。今晩は目立った経済指標の発表は予定されていないが、ウォラーＦＲＢ理事やウィリアムズ・ニューヨーク連銀総裁などに発言機会があり、その内容が注