フェローテック株について、アクティビストとして知られる香港の投資ファンドのオアシス・マネジメントの保有割合が８．５０％となっていることが１７日の取引終了後に明らかになった。オアシスが関東財務局に提出した大量保有報告書によると、保有目的はポートフォリオ投資及び重要提案行為。報告義務発生日は１０日となっている。 出所：MINKABU PRESS