きょう東証プライム市場に新規上場したＳＢＩ新生銀行は、午前９時１６分に公開価格１４５０円を１３６円（９．４％）上回る１５８６円で初値をつけた。９時４１分に１６８０円に上昇したものの、１１時過ぎには再び１６００円を割り込むなど売り買いが交錯。午後に入ると１６００円台前半でもみ合いとなり、１６２３円で取引を終えた。 出所：MINKABU PRESS