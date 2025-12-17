山一電機＝切り返し急。１１月１１日に６５２０円の上場来高値を上ヒゲで形成した後、高値圏で売り物をこなしていたが、今週に入って米ハイテク株安の流れに飲まれ２５日移動平均線からの下放れが警戒されていた。しかし、足もとで押し目買いの動きと貸株市場を経由した空売り筋のショートカバーが共鳴して動きを一変させている。ＩＣソケットやコネクターなどの電子機器向けデバイスの専業メーカӦ