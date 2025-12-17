「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１７日午前１０時現在で、安川電機が「売り予想数上昇」で４位となっている。 １７日の東京市場で、安川電は３営業日ぶりに反発。ただ、１０日に年初来高値５２６８円をつけたあとは上げ一服商状で、高値警戒感が売り予想数上昇につながっているようだ。 同社は１日にソフトバンクとフィジカルＡＩの社会実装に向けて協業を開始したと発表し、これを手掛