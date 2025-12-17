売れるネット広告社グループは９日続落。１６日取引終了後、アドウェイズの中国子会社と香港子会社の株式取得（子会社化）に関する基本合意書の締結を発表した。アドウェイズ子会社２社について、譲渡対象事業における２５年１２月期の実績見通しは年間取扱高３６億円、売上高（売上総利益）５億２０００万円、営業利益１８００万円（黒字）という。この発表に対する株価への反応は限定的となっている。 （注）タイトル