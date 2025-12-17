マクセルが切り返し急、３日ぶり大きく買われ年初来高値更新を指呼の間に捉えた。同社は前日に、従来製品に比べ約４倍の容量を有する全固体電池を開発したことを発表、株価を強く刺激する格好となった。これはＩｏＴデバイスの主電源用途に使用可能なコイン形全固体電池で、今月下旬からサンプル提供を開始するもよう。リチウムイオン電池は発火リスクが警戒されているが、全固体電池はリチウムイオン電池の電解液部分を固体化さ