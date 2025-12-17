きょう東証プライム市場に新規上場したＳＢＩ新生銀行は、公開価格と同じ１４５０円カイ気配でスタートし、その後も気配値を切り上げる展開となっていたが、午前９時１６分に公開価格を１３６円（９．４％）上回る１５８６円で初値をつけた。 出所：MINKABU PRESS