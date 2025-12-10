オランダの名門アヤックスは12月16日、27歳のDF冨安健洋と2026年６月30日までの契約を交わしたと正式に発表した。背番号は32番に決定している。膝の故障に苦しみ、昨シーズンは１試合のみの出場に終わった冨安は、今年７月にアーセナルとの契約を解除。無所属の状態で、孤独なリハビリを続けてきた。それだけに、エールディビジ強豪への加入決定のニュースが流れると、SNS上では次のような声が続々と上がった。 「冨安