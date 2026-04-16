日本テレビの?次期エース候補?黒田みゆアナウンサー（２７）がＳｎｏｗＭａｎの宮舘涼太（３３）との交際を報じられ、大きな話題になった。黒田アナが人気アイドルと出会ったのは?芸人ルート?だったとされる。それもあって、芸人界わいから交際報道の余波を心配されたというが――。黒田アナは２月、女性セブンプラスで宮舘との交際を報じられた。２０２４年放送の日テレ系バラエティー番組で共演後、東京・港区の会員制バー