12月15日、シンガーソングライターの優里が、自身のXを更新。新曲がドラマ主題歌に起用されたことを報告し、ファンが歓喜に沸いている。

優里は、《2026年1月13日にスタートするテレビ朝日系ドラマ「再会〜Silent Truth〜」の主題歌を担当させて頂くことになりました！楽曲は新曲の『世界が終わりました』という曲です》と、担当するドラマと新たな新曲の曲名について報告。

続けて、《ドラマの内容に寄り添った楽曲になっているので、ドラマと共に僕の楽曲も楽しみにしていただけたら嬉しいです！》と、ドラマの世界観にあわせて一気に書き上げたという曲への想いを綴った。

「優里さんがドラマ主題歌を担当するのは、2021年10月期に放送された木曜劇場ドラマ『SUPER RICH』（フジテレビ系）の主題歌『ベテルギウス』以来、約4年ぶりとなります。

今回の楽曲は、“ただ一つ守りたいものがあるとするとそれは何か？” という問いと想いを込めたといいます。『僕が歌いたいと思っていたことと同じ想いを感じた』と、ドラマとリンクした想いを背景に、壮大なラブソングに仕上がっています」（レコード会社関係者）

数年ぶりとなる主題歌起用の発表で、Xには喜びの声が集まった。

《このドラマ、次クールで絶対観たいと思ってたドラマだ！！！そのドラマの主題歌が優里くんだなんて、うれしすぎる》

《優里の曲とドラマが合わさるとどんな感じなのか気になりすぎて楽しみ^_^》

《キャストの皆さんも大好きな方たちばかりでめちゃくちゃ楽しみです！》

竹内涼真や井上真央が出演する期待値の高いドラマへの起用で、ファンもそのコラボレーションに期待を寄せているようだ。

優里は、2020年8月にメジャーデビュー。純愛系のヒット曲を連発し、人気はうなぎのぼりだった。しかし、2021年頃からテレビ出演が激減。さらに、彼のビジュアルへの変化に動揺する動きもあったと芸能ジャーナリストが指摘する。

「2021年2月、『文春オンライン』によって優里さんの3股疑惑が報じられました。これまで純愛ソングで人気だっただけに、そのイメージとのギャップに世間は騒然となりました。その年のレコード大賞には選ばれず、年末の紅白歌合戦は落選。人気絶頂期のまさかの結果に驚きが広がり、その後、テレビ出演も激減しました。

さらに2023年2月、優里さんが自身のYouTubeチャンネルで右腕に新しいタトゥーを入れたことを報告。これまでのヒット曲にちなみ、蛇や花柄のタトゥーを入れています。その後もSNSでは赤裸々にそのタトゥー姿を披露してきましたが、2025年9月頃には、鎖骨や両脇にも絵柄が入っていたため、徐々に増えているタトゥーに困惑するファンもいたようです」

数年でゴリゴリのタトゥーを入れ、ワイルド化した優里。驚くほど変化してきたここ数年の彼だが、歌手活動は変わらず続けている。

「2024年には、自身単独初となるアリーナツアー『ARENA TOUR 2024 〜売り切れなかったら泣くよ?〜』を開催。10万人を動員しました。さらに、2025年9月からは『YUURI ASIA TOUR 2025』と題し、日本全国10都市、さらにはアジア各国を周り、25万人を動員するツアーを開催中。

男女ともに刺さる歌詞や、ストーリー性などで支持を獲得し、年々規模も拡大。続く人気が今回の主題歌起用を後押ししたことは間違いないでしょう」（前出・芸能ジャーナリスト）

地上波での優里の躍進が、再び始まりそうだ。