ニューストップ > 国内ニュース > 大ヒット 戦わないゲームの魅力 PR企画 コラボニュース 大ヒット 戦わないゲームの魅力 2025年12月19日 11時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 2.7億DLを記録した『Sky 星を紡ぐ子どもたち』は“争わないゲーム” 細部まで「やさしさ」を宿したデザイン哲学について、開発者が語っている 横浜デジタルアーツ専門学校での特別講義から、そのデザイン思想をひも解く ◆Sky 星を紡ぐ子どもたち/詳細はこちら 記事を読む おすすめ記事 ひろゆき氏、まさかの問題発言にスタジオざわざわ…「武勇伝のように語らないでください」と注意が 2025年12月17日 22時52分 日テレが城島茂に謝罪を試みるも拒否されていた！ 「鉄腕！DASH!!」ロケ現場で… 城島は「撮影に集中したい」 2025年12月17日 12時31分 「3時のヒロイン」かなで 足を捻挫し病院に行くも医師の言葉にがく然「めっちゃ腫れてたんですよ！」 2025年12月18日 4時35分 ミス東大の貧困学生への嘲笑や1000万円私服投稿が物議…東京大学は「いっさい関係ない」と強調 2025年12月18日 16時0分 【物価高】今年最後の「年金支給日」支給額引き上げも…家計圧迫の声 年金支給日のぜいたく「635円の弁当」 2025年12月16日 15時3分