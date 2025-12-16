住宅ローンを組みつつ、手元の現金を運用する――。一見賢いこの選択が、利上げ期には「現金不足」という致命傷を招くことがあります。実例をみていきましょう。埼玉にマイホームを構えた40代夫婦「ねえパパ、久しぶりに焼肉行きたいな。最近ずっとお家のごはんばかりだもん」埼玉県の新築一戸建て。家族で夕食を囲んでいたとき、小学生の次女が無邪気にいいました。その瞬間、食卓の空気が凍りつきます。アキラさん（仮名／40歳）