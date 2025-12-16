１５日の米株式市場では、ＮＹダウが前週末比４１．４９ドル安の４万８４１６．５６ドルと続落した。政府機関の閉鎖の影響で通常ならば毎月第１週の金曜日に公表される雇用統計は、１１月分は１６日に公表される。雇用市場の動向を見極めたいとの姿勢は強く、様子見ムードのなかでポジション調整目的の売りが出た。 セールスフォース＜CRM＞やスリーエム＜MMM＞が軟調推移。キャタピラー＜CA