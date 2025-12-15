【YANMAR presents 柿谷曜一朗 引退試合 LAST MAGIC】OSAKA PINK 4−3 OSAKA BLUE（12月14日／ヨドコウ桜スタジアム）【映像】超高速の股抜き突破→ループ弾元日本代表FWの柿谷曜一朗が、股抜きからループシュートでゴールを強襲。引退試合で見せた圧巻のテクニックに、ファンが驚愕した。12月14日の「YANMAR presents 柿谷曜一朗 引退試合 LAST MAGIC」では、OSAKA PINK（セレッソ大阪勢が中心）とOSAKA BLUE（ガンバ大阪勢が