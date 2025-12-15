伊東市長選に出馬した田久保真紀氏J-CASTニュース

田久保真紀氏の取材ドタキャンに呆れ声 マスコミに責任転嫁か

ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 15日の番組が、静岡県伊東市長選で落選した田久保真紀前市長を取り上げた
  • 開票後に取材に応じると約束していたが、指定の場所に姿を現さなかったそう
  • テレビ静岡の記者は「一方的に報道陣の責任に転嫁した」と語った
