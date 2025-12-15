○経済統計・イベントなど ００：００米・ＮＡＨＢ（住宅建築業者協会）住宅市場指数 ０８：３０豪・ウエストパック消費者信頼感指数 １６：００英・失業保険申請件数 １６：００英・失業率 １７：１５仏・製造業購買担当者景気指数（速報値） １７：１５仏・サービス部門購買担当者景気指数（速報値） １７：３０独・製造業購買担当者景気指数（速報値） １７：３０独・サービス部門購買担