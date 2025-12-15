自宅で身内が殺害されてしまった場合、血痕の拭き取りなどを誰が行うかご存知だろうか。実は、警察が原状回復まで掃除をすることは極めてまれで、被害者の遺族が"後始末"せざるを得ない場合が多いという。【写真】当時のままになっている「妻が殺された部屋」の様子。逮捕された安福久美子容疑者の学生時代1999年11月、名古屋市西区に住む主婦の高羽奈美子さん（当時32）が自宅で殺害された事件では、夫の悟さんが1人、現場と