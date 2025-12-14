来年２月１０日に後楽園ホールでＷＢＯアジアパシフィック・スーパーフライ級王者・川浦龍生（３１）＝三迫＝への挑戦が決まった同級９位・韓亮昊（ハン・リャンホ、２８）＝六島＝が１４日、大阪市住吉区民センターで開催された六島ジム主催興行でタイトル戦決定を報告し、初挑戦での王座奪取を宣言した。ここまで５戦５勝（３ＫＯ）の韓は「昨年の終わりぐらいからずっとこのタイトルを意識していた。３度防衛している王者は