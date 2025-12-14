クリスマスムードが街を包み始めた12月中旬、東京駅・八重洲口で行われた「TOKYO STATION 111th Anniversary 東京エキマチ合唱団クリスマスコンサート」に可愛らしいサンタ風コーデで登場し、道行く人々をたちまち釘付けにしたのは女優の瀧本美織だ。訪れた観客はこう語る。「瀧本さんは顔周りの髪を強めにカールしていて、どこか外国の子どものような無邪気さを感じさせるヘアがとても印象的でした。『恋人がサンタクロース』