〈この付近での待ち合わせはやめてください〉警察、町内会から異様な“お断り”が貼り出されている新宿・歌舞伎町の大久保公園で、ある変化が起きていた。＊＊＊【写真10枚】ホテルの前に生脚の女の子がズラリ…“交渉成立”の「決定的瞬間」も「立ちんぼ」改め「座りんぼ」警察の取り締まり強化で若干人数は減ったようだが、11月下旬の深夜、足を向けると、相変わらずの光景が広がっていた。だが、よくよく見ると、立つ、