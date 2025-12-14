「生涯収支マイナス５億円君（マイ億君）」として競馬予想を披露しているお笑いコンビ「霜降り明星」の粗品が１３日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。阪神ジュベナイルフィリーズ・Ｇ１（１２月１４日、阪神・芝１６００メートル）の予想を公開した。粗品は「今年は有力馬の故障が相次ぎ、２８年ぶりに重賞馬が出走しない年になってしまった」ものの、「来年のクラシックで活躍しそうなスケールの大きい素質馬が揃って