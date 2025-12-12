米歌手シェール（７９）が来年５月の８０歳の誕生日を記念し、熱愛が伝えられる４０歳年下の恋人と３度目の結婚をするとのウワサが浮上。シェール側は今のところ結婚説を否定している。シェールは現在、米ラッパーのアレクサンダー・エドワーズ（３９）と交際中で、一部メディアは関係者の話として、「２人は互いにコミットする準備ができている」とし、「本人は８０歳を機会に結婚するのが最適だと考えている」と報じた。こ