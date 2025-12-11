2025年の全国企業倒産（法的整理・負債1000万円以上）は、12年ぶりに1万件超となる見通しだ。それでも増加を実感しにくいのは、大型倒産が減少し、小規模倒産が急増しているためである。中でも目立つのが飲食店の倒産だ。いま、なぜ飲食店の経営破綻が相次いでいるのか。（帝国データバンク情報統括部 情報取材課長阿部成伸）企業倒産は12年ぶりの高水準それでも増加の実感が少ないワケ2025年11月の全国企業倒産（法的整理か