2025年の全国企業倒産（法的整理・負債1000万円以上）は、12年ぶりに1万件超となる見通しだ。それでも増加を実感しにくいのは、大型倒産が減少し、小規模倒産が急増しているためである。中でも目立つのが飲食店の倒産だ。いま、なぜ飲食店の経営破綻が相次いでいるのか。（帝国データバンク 情報統括部 情報取材課長 阿部成伸）

企業倒産は12年ぶりの高水準

それでも増加の実感が少ないワケ

2025年11月の全国企業倒産（法的整理かつ負債1000万円以上）は796件発生し、1-11月の累計件数は9380件となった。前年同期（9053件）を327件・3.6％上回り、年間件数は1万300件前後になるとみられる。1万件を超えれば、2013年（1万332件）以来、12年ぶりとなる。

しかし、取材現場の印象とは異なり、倒産増加を実感している人は少ないのではないか。大きな要因は、社名や商品・サービスの知名度が高い上場企業や大型企業の倒産が減少し、負債額5000万円未満の小規模倒産が増加しているためだ。

2013年と2025年（1〜11月）の上場企業倒産、大型倒産（負債100億円以上）、小規模倒産（負債5000万円未満）、1社あたり負債額などを比較すると表の通りとなった。

