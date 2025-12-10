冷却シート「冷えピタ」シリーズが2025年1月で製造終了していたことがSNSで話題になっている。「冷えピタ」を製造・販売していたライオン（東京都台東区）のウェブサイトの内容が話題になっており、ライオンは取材に対して、現時点では「類似製品の販売・発売予定はございません」とした。「経営戦略の一環として事業ポートフォリオの見直し」ライオン公式サイトの製品Q&Aには、「冷えピタ」シリーズに関するQ&Aが公開され