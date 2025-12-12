12日、京都・清水寺今年の漢字が「熊」と発表された。2024年は「金」、2023年は「税」だった。▽過去の「今年の漢字」2024年:「金」2023年:「税」2022年:「戦」2021年:「金」2020年:「密」2019年:「令」2018年:「災」2017年:「北」2016年:「金」2015年:「安」