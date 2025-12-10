メイクをしっかり落としながらも、肌にやさしい処方を追求した「KuSu ポアクリア クレンジングジェル」が、2025年12月9日（火）に新発売！オイルクレンジングに負けない高い洗浄力を誇り、しかも美容液のような保湿力を実現。さらに、5つのプレミアム酵素を配合し、毛穴汚れもしっかり落とし、エイジングケアまでサポート。パラベン、エタノール、シリコーン等のフリー処方で敏感肌にも安心。ぜひお試しく