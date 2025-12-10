KuSuクレンジングジェルで、肌に優しくメイクオフ！新発売♡

メイクをしっかり落としながらも、肌にやさしい処方を追求した「KuSu ポアクリア クレンジングジェル」が、2025年12月9日（火）に新発売！オイルクレンジングに負けない高い洗浄力を誇り、しかも美容液のような保湿力を実現。さらに、5つのプレミアム酵素を配合し、毛穴汚れもしっかり落とし、エイジングケアまでサポート。パラベン、エタノール、シリコーン等のフリー処方で敏感肌にも安心。ぜひお試しください♪

肌に優しく、高い洗浄力を実現



「KuSu ポアクリア クレンジングジェル」は、オイルクレンジングと同じくらいの高い洗浄力を持ちながら、肌への優しさを大切にした処方。

なめらかなジェルが肌に摩擦を与えず、メイクや皮脂をしっかりと落としてくれます。さらに、洗顔後はしっとりとした潤いを感じられ、乾燥が気になる季節にもぴったり。

日々のクレンジングを肌をいたわるスキンケアタイムとして楽しめます♪

5つの酵素＆4つの植物幹細胞エキスで毛穴ケア



このクレンジングジェルには、5種類のプレミアム酵素（パパイン、ブロメライン、プロテアーゼ、カタラーゼ、リパーゼ）が配合されており、毛穴汚れや皮脂をしっかりと分解。

さらに、4つの植物幹細胞エキス（リンゴ果実培養細胞エキス、アルガニアスピノサカルス培養エキス、ブドウ果実細胞エキス、ロドデンドロンフェルギネウム葉培養細胞エキス）を使っています。

メイクオフしながらエイジングケアもサポート。これらの成分が、肌をすこやかに保ちながら、しっかりと汚れを落としてくれます。

敏感肌にも安心！フリー処方で安心して使える



「KuSu ポアクリア クレンジングジェル」は、パラベン、エタノール、シリコーン、鉱物油、合成着色料などの刺激成分を一切使用していないフリー処方。

敏感肌の方や乾燥肌の方にも安心して使えるアイテムです。心地よいホワイトティーの香りに包まれながら、肌に優しくメイクオフできるので、毎日使いたくなること間違いなし。

肌をいたわりながら、キレイにメイクを落とせるクレンジングジェルです♪

毎日のクレンジングを優しくケアタイムに



「KuSu ポアクリア クレンジングジェル」は、肌をしっかりとケアしながらメイクを落とせる、まさに理想のクレンジングジェル。

オイルクレンジング並みの洗浄力を持ちながら、保湿成分や酵素、植物幹細胞エキスが肌を優しくケアしてくれます。

敏感肌にも使えるフリー処方で、心地よい香りにも包まれ、毎日のクレンジングが楽しみになること間違いなし。ぜひ新しいスキンケアタイムに、試してみてください♪