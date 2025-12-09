元不登校YouTuberで、現在は高校生で冒険家を名乗るゆたぼん（16）が痛ましい事故に遭ったことを報告した。

「8日、ゆたぼんは自身のYouTubeチャンネルおよびインスタグラムに《【ご報告】人身事故にあいました》と題した投稿を行いました。彼が通っているボクシングクラブからバイクで帰宅していたところ、車と衝突したと語っています。腕や両膝を負傷して現在は入院中。YouTubeの動画もインスタグラムの写真も病室と思われる部屋で撮られています」（スポーツ紙記者）

事故の様子について次のように動画で説明している。

「普通に法定速度を守ってバイクを走行中、対向車線を走っていた車がいきなりセンターラインを越えて突っ込んできたんですよね。で、僕は避ける暇もなくボーンと衝突して、人身事故に遭いました」

突っ込んできた車の運転手は、車から降りることもせず、ゆたぼんを気に掛ける様子もなく、さらには謝罪の言葉もなかったという。動画での様子を見ると、“重傷”というような状況ではなさそうだが、バイクは廃車となる可能性もあり、事故自体は大きなものだったようだ。

ゆたぼんは、事故の報告の2日前となる12月6日に、《【悲報】入院する事になりました。SNSしばらく休みます。また詳しく報告します》という投稿をXにて行っている。

「“入院”とありましたから、6日時点からXでは心配する声は多く上がっていました。ただ、今回のYouTube動画で一転、疑問の声もあがっています」（前出・スポーツ紙記者、以下同）

というのも……ゆたぼんはYouTubeの動画で「なかにはですね、お見舞金を渡したいと言ってくれてる方もいます」と話していて、同動画の概要欄には以下の文言が。

《お問い合わせ下さったお見舞い金についてですが、銀行振込でお願いします（土下座の絵文字）》

上記の下には《ゆうちょ銀行から振込む場合》と《ゆうちょ銀行以外から振込む場合》の丁寧な振込先の案内が。振込先はSNSでも公開しているのだが、この見舞金の“カンパ”行為が波紋を広げている。

この件を取り上げたネットニュースのコメント欄には厳しい指摘が並ぶ。

《お金なんか送ったら、この子供の為にならないような感じがします。保険でお金は出るはずですし。この子の将来のためにも、お金を送る行為だけは避けるべきだとおもいます。》

《命があったことは救いですが、見舞金を斡旋って…交通事故だから保険を使って自由診療でそれなりに高いのでしょうが、御本人の証言が正しいなら医療費は全額相手負担でしょうに。》

「コメント欄の指摘にある通り、ゆたぼんさんが説明した事故の状況がもし本当であれば、保険が下りて全損したバイクも弁償されるでしょうし、医療費についても車の運転手が負担する可能性が高いです。確かに事故にあったことには同情はできますが、保険金をもらいつつ、さらには見舞金までもらおうとする行為を不適切だと思う人が多かったようです」

ちなみに、ゆたぼんはもらった見舞金は以下のような取り扱いをするという。

《お見舞い金として頂きますので、収支報告はしないし、領収書の発行もしません。いかなる法的な義務も負いません。》（YouTube概要欄より）

動画やSNSで“#人生は冒険だ”というハッシュタグを多用するゆたぼん。ちょっとこの冒険には賛否が分かれてしまった……。