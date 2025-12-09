ダイニチ工業が大幅高で５日ぶりに反発している。同社は８日、ＢＳ－ＴＢＳで１２月１４日放送予定の「御社でインターンよろしいでしょうか？」で紹介されることになったと発表しており、好感されている。同番組は、芸能人がインターン生として企業に潜入し、業務体験を通じて企業のリアルを伝えるビジネス情報バラエティー番組。高い品質と安全性を追求する同社のモノづくりや、新商品の開発現場などが