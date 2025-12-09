EVとマイルドハイブリッドを展開メルセデス・ベンツは、2代目となる新型『GLB』を発表した。『CLA』の兄弟車となる7人乗りSUVだ。【画像】3列目も広くなった？ 人気の7人乗りSUVが2代目へ！【新型メルセデス・ベンツGLBを詳しく見る】全69枚外観は初代モデルを踏襲しているが、内部は完全に刷新されている。コンパクトカー向けに開発された新プラットフォーム『MMA』を採用し、EVとハイブリッド車の両バージョンを展開する。2代