大食い双子姉妹YouTuber「重度のうつ病で手遅れでした」診断された当時回想

by ライブドアニュース編集部

  • 大食いYouTuber「はらぺこツインズ」の姉かこが6日、Instagramを更新した
  • 活動休止の現状について、「重度のうつ病で既に手遅れでした」と回想
  • 「2年間引きこもり主治医と母としか話さない日々が続きました」とつづった
