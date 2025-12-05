年末年始の帰省時期になると、移動手段として新幹線と飛行機のどちらを選ぶべきか迷う人が多くなると思います。料金は時期によって大きく変動し、判断材料は移動時間、手続きの手間、遅延リスクなど多岐にわたります。 本記事では、東京～新大阪間の移動について、家族連れ・一人旅・出張などさまざまなケースを想定し、それぞれの目的に適した選び方を解説します。 移動の負担を抑えたいなら新幹線 新