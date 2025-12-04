11月27日発売のFRIDAYが、TBS系ドラマ「不適切にもほどがある！」（2024年1月期）でブレークし、今年度前期の朝の連続テレビ小説「あんぱん」も好評だった河合優実（24）と交際中の池松壮亮（35）への直撃取材を掲載した。【もっと読む】河合優実「あんぱん」でも“主役食い”！《リアル北島マヤ》《令和の山口百恵》が朝ドラヒロインになる日23年4月に交際が発覚、入籍も近いと噂される2人は、河合の「あんぱん」放送終了と、