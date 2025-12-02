女子プロレス「スターダム」の壮麗亜美（２８）が、ワンダー王座への思いを明かした。同王座を保持する極悪軍団「Ｈ．Ａ．Ｔ．Ｅ．（ヘイト）」の小波（２９）から８日の後楽園ホール大会で、飯田沙耶（２８）との次期挑戦者決定戦の舞台を用意された。これまで２度挑戦したが、王座取りに失敗。スターダム移籍時から思いをはせてきたベルトへ、一直線だ。１１月のタッグリーグ期間中に公式戦ではないタッグマッチで、小波から