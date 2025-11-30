お笑いタレントのやす子が、11月26日放送の『上田と女が吠える夜』（日本テレビ系）に出演。番組内で3年間の休日数を告白すると、あまりの少なさにスタジオや世間が驚愕した。【写真】「肌荒れ大丈夫…?」心配の声が寄せられたやす子の近影やす子「馬車馬です。はい〜」今回の番組テーマは“話題のワークライフバランスを捨ててる女VS大事な女”。やす子は番組MCのくりぃむしちゅー・上田晋也から「ワークライフバランスとか、