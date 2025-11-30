お笑いタレントのやす子が、11月26日放送の『上田と女が吠える夜』（日本テレビ系）に出演。番組内で3年間の休日数を告白すると、あまりの少なさにスタジオや世間が驚愕した。

【写真】「肌荒れ大丈夫…?」心配の声が寄せられたやす子の近影

今回の番組テーマは“話題のワークライフバランスを捨ててる女VS大事な女”。やす子は番組MCのくりぃむしちゅー・上田晋也から「ワークライフバランスとか、今はそれどころじゃないって感じなのか？」と振られると、「馬車馬です。はい〜」と高市総理の演説をもじって解答。続いて「芸能界って人生をかけたイス取りゲームじゃないですか」と発言し、3年間で7日間しか休まなかったことを告白した。

数日間の休みでも不安になってしまうやす子は、番組内で「本当に不安すぎて……よく長嶋一茂さんって長期で夏休み取られるじゃないですか。あんなの信じられない」と発言。その発言には上田から「一茂さんの勝手じゃないか！」とツッコミを入れられていた。

「長嶋さんはハワイに別荘や母・亜希子さんのお墓があるので、しばしば長期休暇を取ってハワイへ行っています。とはいえ、レギュラー番組があっても年間100日はハワイに行ってしまうため、テレビ朝日系『ザワつく！金曜日』に出演したフリーアナウンサーの羽鳥慎一さんからは“理解できない”と言われていました」（テレビ誌ライター）

上田から「あと何年ぐらいは休みなしで働きたいと思ってるの？」と聞かれたやす子は、「90歳まで働かなくてもいいお金を貯めたいなと思います」と解答。一方、共演したお笑いトリオ『ぼる塾』のあんりは、メンバー全員が週1で休みをもらっていると告白した。

「ぼる塾は、最初から週休1日制だったわけではないようです。実は、休みなしで働いていたところ、メンバーの田辺さんの身体が10分間の漫才に耐えられなくなったため、話し合いの結果、そこから週休1日制になったと同番組内で話していました」（前出・テレビ誌ライター）

芸能人のワークライフバランスを知った視聴者からは、「一般人とは別次元のレベルで、心も身体も削って戦ってるんだろうな」「稼げるときに稼いでおかないと、芸能界は一瞬で消えるからしょうがないのか」といった意見もあれば、「サラリーマンからしたら週1休みでもブラックだわ」「休みほとんどなしとか、なんのために働いてるのか分からなくなりそう」「芸能界のワークライフバランス崩れすぎだろ」と、その働き方を心配する声も多かった。

過密なスケジュールをこなすことが当たり前とされてきた芸能界。やす子やあんりの告白が、芸能人の働き方を見直すきっかけになるかもしれない。